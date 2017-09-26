Announced: Ed Sheeran At US Bank Stadium

ED SHEERAN ANNOUNCES
2018 NORTH AMERICAN STADIUM TOUR
Saturday, October 20, 2018 | U.S. Bank Stadium
CROSS- COUNTRY TREK KICKS OFF AUGUST 18TH AT THE ROSE BOWL IN PASADENA, CA
FAN PRE-SALE BEGINS MONDAY, OCTOBER 16TH AT 10AM LOCAL TIME, WITH GENERAL ON-SALE STARTING FRIDAY, OCTOBER 20TH
GLOBAL SUPERSTAR LAUNCHES NEW SINGLE “PERFECT”
WITH LIVE PERFORMANCE ON ABC’S “GOOD MORNING AMERICA” THIS MORNING AND THE MUCH-ANTICIPATED RETURN OF MTV’S “TRL”
ON OCTOBER 2ND
SOLD OUT ARENA TOUR ARRIVES IN NYC THIS WEEKEND WITH 3 NIGHT STAND AT BROOKLYN’S BARCLAYS CENTER
2X-PLATINUM CERTIFIED “÷” CONTINUES TO BE THE BIGGEST SELLING ALBUM OF THE YEAR THUS FAR
HISTORY-MAKING LEAD SINGLE “SHAPE OF YOU” IS
THE MOST STREAMED SONG EVER ON SPOTIFY