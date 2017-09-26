Announced: Ed Sheeran At US Bank Stadium

Credit: Greg Williams

ED SHEERAN ANNOUNCES

2018 NORTH AMERICAN STADIUM TOUR

Saturday, October 20, 2018 | U.S. Bank Stadium

 

CROSS- COUNTRY TREK KICKS OFF AUGUST 18TH AT THE ROSE BOWL IN PASADENA, CA

 

FAN PRE-SALE BEGINS MONDAY, OCTOBER 16TH AT 10AM LOCAL TIME, WITH GENERAL ON-SALE STARTING FRIDAY, OCTOBER 20TH

 

GLOBAL SUPERSTAR LAUNCHES NEW SINGLE “PERFECT”

WITH LIVE PERFORMANCE ON ABC’S “GOOD MORNING AMERICA” THIS MORNING AND THE MUCH-ANTICIPATED RETURN OF MTV’S “TRL”

ON OCTOBER 2ND

 

SOLD OUT ARENA TOUR ARRIVES IN NYC THIS WEEKEND WITH 3 NIGHT STAND AT BROOKLYN’S BARCLAYS CENTER

 

2X-PLATINUM CERTIFIED “÷” CONTINUES TO BE THE BIGGEST SELLING ALBUM OF THE YEAR THUS FAR

 

HISTORY-MAKING LEAD SINGLE “SHAPE OF YOU” IS

THE MOST STREAMED SONG EVER ON  SPOTIFY

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From 104.1 Jack FM

Get The App
JACK's Crush Archive
JACK's Inside Track

Listen Live